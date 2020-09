Zkáza ledovců pokračuje. V Arktidě se odlomil kus velký jako Paříž

Ledovec Nioghalvfjerdsfjorden, známý také jako 79N, který se podle dánských vědců v pondělí odlomil, má rozlohu 113 kilometrů čtverečních.

Gigantickou kru plující v moři zachytily satelitní snímky zveřejněné Geologickým výzkumným ústavem pro Dánsko a Grónsko (Geus). Informoval o tom německý portál Bild.

The #Arctic's largest remaining ice shelf is experiencing the effects of #ClimateChange.



In north eastern Greenland, 79N lost an iceberg of approx. 110 km, according to @BBCAmos.



These #Sentinel2 images from 27/08 & 07/09 show this disintegration of the Spalte Glacier. pic.twitter.com/1oHMeztFQm