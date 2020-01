Armáda chce jít s dobou, chystá speciální prapor bezpilotních systémů

Česká armáda využívá celou řadu bezpilotních zařízení. A časem jich bude přibývat. Dokonce tak, že to už vydá na samostatnou jednotku v naší armádě. "Prapor by měl postupně dosahovat počtu 300 osob do roku 2025," sdělil vedoucí oddělní systému velení a řízení Armády České republiky (AČR) Petr Šnajdárek.

Vůbec první bezpilotní stroj používali ještě českoslovenští vojáci od poloviny osmdesátých let. Exsovětské státy ho mají stále ve výbavě, jeden z nich před časem sestřelili povstalci na Ukrajině. Dnes jsou už bezpilotních strojů desítky druhů. Liší se hlavně velikostí a doletem.

"Slouží k rekognoskaci prostoru, k prohledávání různých zón, k doprovodu jednotek, na dohledávání výsledků boje," vysvětlili operátoři bezpilotních systémů Petr Čevela a Martin Studenka.

Čeští vojáci je využívají především na zahraničních misích, jako je ta v Afghánistánu.

"Tenhle segment se dynamicky rozvíjí, tím se posunujeme do nové dimenze technologií, které by měla česká armáda mít," uvedl náčelník Generálního štábu AČR Aleš Opata.

Kolik chce armáda do nového praporu napumpovat peněz, ale její vedení nechce říct. Už teď má armáda ve výbavě třeba jeden z nejmenších dronů Black Hornet nebo naopak jeden z nejvýkonnějších strojů Scan Eagle. Do pěti let chce pořídit i bojový dron. Nově vznikající prapor bezpilotních systémů nebude působit jen v zahraniční, k dispozici by měl být i Integrovanému záchrannému systému.