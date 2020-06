Armáda kupuje nové kanóny! Děla mají stát několik miliard korun!

Smlouva by mohla být podepsána do konce tohoto roku. Novou techniku by vojáci měli dostat mezi roky 2022 a 2026. Za 52 děl Caesar by mělo ministerstvo zaplatit asi šest miliard korun.

Modernizace dělostřelectva patří mezi hlavní armádní projekty. O pořízení nových děl resort mluví už několik let. "Posuzovali jsme osm těchto zbrojních systémů na základě minimálně 80 parametrů, které byly hodnoceny,“ prozradil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).



Podle něj francouzská děla vyšla jako nejlepší volba, která odpovídá požadavkům vojáků. Navíc má jít o nejlevnější variantu.



"Upřednostňoval je dostřel, finanční náklady, škála munice a zapojení do systému NATO,“ dodal Metnar.



Podle ministerstva obrany je dostřel nových děl až 55 kilometrů, zatímco u těch původních to bylo pouze dvacet. A to je pro Severoatlantickou alianci málo, požaduje dostřel minimálně 40 kilometrů. Armáda tak nahradí techniku, která těmto nárokům neodpovídá.



"Má-li Armáda České republiky čelit hrozbám 21. století, tak to nemůže činit technikou z druhé poloviny dvacátého století,“ tvrdí bezpečnostní expert Andor Šándor.



Až 40 let stará děla a munice po obdržení Ceaserů už nebudou nijak využívány a půjdou do mobilizačních skladů. "S tím by byly spojeny zase další náklady,“ doplnil Metnar.



Česko chce v modernizaci armády pokračovat například nákupem nových pásových bojových vozidel pěchoty.