Armáda poprvé povolala aktivní zálohy. V očkovacím centru chybí lidi

Vůbec poprvé od roku 2016, kdy se staly součástí ozbrojených sil, povolá armáda do akce vojáky z aktivních záloh. Důvodem je nedostatek dobrovolníků, kteří slouží v očkovacích centrech. V tomto případě v O2 universu. Doplní tam profesionální vojáky, kteří tam jsou už od jeho otevření. Vojáci v záloze by měli do služby nastoupit v polovině července.