Armáda ukázala speciální simulátor vojenských akcí. Nedá se oklamat

Mozkem celého zařízení je vlastně taková malá krabička. Na ni jsou napojeny senzory, kterých má každý voják na těle několik. "Na helmě senzory pro vyhodnocování pro palbu těžkých zbraní, tady ty malé senzory se starají o 360stupňové pokrytí mého těla, pro přijímání těch laserových paprsků," popsal Josef Brucháček.

Na zásah laserem od protivníka senzory okamžitě reagují. Každý voják se tak ve zlomku vteřiny dozví, jak vážné je jeho zranění. "Přímo mu vyhodnotí: jsi raněný do ruky, do nohy, do břicha, do hlavy. I v podstatě víme, kde se přesně ti vojáci pohybují," doplnil Miroslav Hladík.

"Ten počítač vlastně vyhodnocuje a říká mu hlasem, co za činnost se na něj vedlo. Dále jsou k tomu ještě připojené hodinky, které brní," vysvětlil velitel roty Tomáš Křížek.

Velitel své jednotce může navíc úkol kdykoliv ztížit. K tomu slouží speciální pistole, pomocí níž během okamžiku položí třeba fiktivní minové pole. Jaká je situace na bojišti, vidí přímo online na velkých obrazovkách nadřízení vojáků ve velíně.

"Každý voják, každé vozidlo má radiový vysílač, tento signál je dále přenášen vzduchem do mobilního zařízení živé simulace," informoval Zdeněk Palacký z Centra simulačních a trenažérových technologií Armády ČR.

Systém stál českou armádu skoro 300 milionů korun, cvičit bojové akce s ním může současně 300 vojáků. Na aliančních manévrech to může být ale podstatně víc. "Umožňuje nám se napojit s našimi aliančními partnery do systému a zvládne až dva tisíce vojáků," dodal ředitel odboru rozvoje přípravy vojsk ministerstva obrany Petr Milčický.