Asie se děsí druhé vlny koronaviru, místní si přivážejí nákazu ze zahraničí

Aby asijské země zabránily opětovnému šíření viru na svém území, nasadily do boje technologie. Například po příletu na mezinárodní letiště v Hongkongu každý cestující obdrží plastový náramek se speciálním individuálním QR-kódem. Úřady tak získají přehled o tom, zda lidé dodržují povinnou 14denní karanténu.

Člověk, který se vrátí domů, musí aktivovat mobilní aplikaci a přiložit QR-kód z náramku k telefonu. Pokud se vzdálí od domova, systém to rozpozná a díky mobilní aplikaci dotyčný obdrží zprávu, aby se vrátil zpátky.

Systém používá také pevninská Čína u vstupů do tržnic, nemocnic nebo při přesunech mezi provinciemi, přičemž aplikace zaznamenává zdravotní historii každého člověka.

V řadě asijských zemí se podařilo šíření viru v posledních týdnech držet na uzdě, roste ale počet importovaných případů. Japonsko zakázalo vstup cestujícím ze 73 zemí včetně většiny evropských států.

Návštěvy a tranzitní přesuny cizincům nepovoluje také Indonésie. Omezení cestování zavedl Singapur, Tchaj-wan nebo Jižní Korea. Občané řady asijských zemí, kteří se vracejí ze zahraničí, musejí podstoupit dvoutýdenní karanténu. Ani podle Světové zdravotnické organizace nemá Asie vyhráno.

Podle vědců by druhá vlna epidemie nehrozila, pokud by imunitu získalo 50 až 70 % populace. I v čínském Wu-chanu, který zaznamenal více než polovinu všech případů v Číně, si ale podle vědců mohlo imunitu vytvořit maximálně 10 % obyvatelstva. Plně zamezit druhé vlně nákazy by podle expertů mohla pouze hromadná vakcinace.

Ve světě je už více než tři čtvrtě milionu potvrzených případů nákazy koronavirem. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: