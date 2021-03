AstraZeneca sníží dodávky vakcín do Česka! Přijde jen zlomek plánovaného množství

Společnost AstraZeneca do Česka nedodá slíbené množství vakcín. Definitivně to potvrdili zástupci Chytré karantény. Pro celou Evropu se dodávky očkovací látky sníží o 73 procent. Některé státy očkování tímto typem vakcíny kvůli zdravotním problémům pozastavily.

Dodávky vakcíny AstraZeneca do České republiky se sníží o 40 procent. Už tento měsíc do Česka přijede jen zlomek plánovaného množství. Příští týden dodá firma namísto 16 800 jen necelých 10 tisíc vakcín a v dalším týdnu dostaneme dokonce o téměř 78 tisíc dávek méně, než bylo slíbeno. Ke konci měsíce by ale mělo dorazit až 100 tisíc dávek.

Vetší transparentnost v dodávkách vakcín si přeje i rakouský kancléř Sebastian Kurz. Podle něj se státy EU dohodly na rovném dělení vakcín, což se prý v mnohých případech neděje.

"Pokud prozkoumáte všechna data, uvidíte, že například Malta dostane do konce června trojnásobek vakcín v přepočtu na počet obyvatel než Bulharsko. Nizozemsko dostane nejen více vakcín než Německo, ale dokonce dvojnásobek toho, co dostane Chorvatsko," zveřejnil Kurz.

Jedno úmrtí a vážné případy krevních sraženin stačily k tomu, aby přestalo Rakousko minulý týden vakcínu od AstraZenecy lidem podávat. Postupně se přidalo i Dánsko, Island, Bulharsko a Norsko, kde hospitalizovali tři zdravotníky, kterým se po podání vakcíny vytvořily krevní sraženiny nebo měli jiný problém se srážlivostí krve. Smrt po očkování vyšetřují i v Bulharsku. Spojitost mezi očkováním a sraženinami ale odborníci nenachází.

"Jen proto, že se dvě věci odehrají zároveň, nemůžeme říct, že jedna způsobila tu druhou. Pravděpodobnost, že zemřete po podání vakcíny, je daleko nižší, než že zemřete obyčejnou smrtí," vysvětlila Soren Hayrabedyianová z bulharské akademie věd.

Pozastavit očkování AstraZenecou doporučily i irské úřady. Evropská léková agentura případy sraženin stále vyšetřuje. Podle Světové zdravotnické organizace je ale vakcína od AstraZenecy bezpečná.