AstraZeneca sníží dodávky vakcín do EU. Není jasné, jak se to dotkne Česka

Farmaceutická společnost AstraZeneca řeší hned několik problémů. Některé státy očkování její látkou pozastavily a vyšetřují, jestli je bezpečná. Potíže má společnost i s doručováním vakcín. Dodávky do Evropské unie sníží o 73 procent.

Už dříve společnost oznámila, že v prvním čtvrtletí letošního roku dodá jen polovinu dávek, teď připustila, že to bude ještě méně.

"Špatná zpráva přišla z centrály společnosti AstraZeneca. Ta oznámila, že sníží dodávky do Evropy o 73 procent. Jak se to dotkne ČR, ještě nevíme. Intenzivně to ale řešíme. Pokusíme se rozhodnutí centrály změnit. Pracujeme i na navýšení a urychlení dodávek dalších vakcín," sdělili zástupci projektu Chytrá karanténa.

Společnost ale řeší i jiný problém. Dánsko a Norsko očkování vakcínou AstraZeneca pozastavily kvůli podezření, že může způsobovat život ohrožující krevní sraženiny.

"Je třeba řádně prošetřit možné nebezpečí spojené s očkováním. Proto si myslím, že je správné řešení pozastavit očkování AstrouZenecou," vysvětlila dánská premiérka Mette Frederiksenová.

Úmrtí po podání vakcíny řeší také Slovensko nebo Rakousko. V Rakousku nicméně experti podle kancléře Sebastiana Kurze vyloučili spojitost mezi úmrtím a podáním vakcíny.