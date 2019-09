Astrid hledá dárce kmenových buněk! Nevyhovuje zatím nikdo na světě

41letá Astrid z Německa už rok zoufale pátrá po dárci kmenových buněk, který by jí zachránil život. Žena totiž trpí akutní formou leukémie a kmenové buňky jsou jediným způsobem léčby, který by ji mohl pomoci. Má to však háček – Astrid je mulatka a kvůli tomu se pro ni zatím na celém světě neobjevil jediný vhodný dárce.