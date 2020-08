Korona rozdělila svět, říká astroložka! "Všechno se rozpadá." Jaký bude 2021?

To, co se děje letos na astrologickém nebi, je zcela výjimečné. Rok 2020 byl a ještě bude podle astroložky Libuše Tomáškové velice náročný. Zlom má ale nastat na přelomu roku.

Letošní rok je podle Tomáškové astrologicky až příliš náročný. Astrologie podle ní ukazuje na různé krize i rozpad společenství. "Korona přišla a každý stát si to dělal po svém. To byla první ukázka toho, jak rychle ta společenstva přestanou fungovat," vysvětluje Tomášková.

Do konce roku podle ní můžeme očekávat ještě různá neštěstí, která budou způsobena výbuchem. "Všechno, co nebylo bytelné a stabilní, tak se rozpadá a do konce roku se ještě rozpadat bude," dodává astroložka Tomášková.

Podle ní už k razantním krokům vlády kvůli koronavirové krizi nedojde. Ale pokud ano, lidé se budou mnohem více bránit a protestovat. Tomášková podotkla, že by mohlo docházet k bouřlivým protestům, které by dokonce v krajní situaci mohly zapříčinit pád vlády.

Podle Tomáškové se ale rozhodně můžeme těšit na lepší zítřky, které nám přinese rok 2021. "Příští rok už budeme dýchat. Na přelomu roku by se situace měla uklidňovat a rok 2021 už by měl být fajn," těší se Tomášková.