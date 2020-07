Astronomové sledovali jasnou kometu, brzy bychom ji mohli vidět i jen očima

Kamera LASCO C3 snímá okolí Slunce, které je samotné kvůli své jasnosti zakryté terčíkem. "Kometa NEOWISE během svého průletu kolem Slunce v korongrafu LASCO C3 zjasnila přibližně o 1,1 magnitudy. Nyní už je mimo zorné pole kamery družice SOHO a musíme jen čekat, zda se s kometou do průletu přísluním 3. července nic nepříjemného nestane," popsal astronom Petr Horálek.

Kometa by od 4. července mohla být viditelná z Česka. V té době by mohla mít kolem 1. hvězdné velikosti, byla by tedy jasnější než hvězdy ve "Velkém voze", fotograficky by tedy měla být snadno zachytitelná. V dalších dnech by pak podle Horálka mohla zjasňovat a být viditelná i jen pouhýma očima.

"Kometa C/2020 F3 (NEOWISE) byla objevena kosmickým přehlídkovým systémem NEOWISE 27. března 2020 jako objekt o přibližně 17. hvězdné velikosti (tedy hluboko pod dosahem středně velkých přístrojů)," popisuje Horálek a doplňuje: "Od objevu komety C/2020 F3 bylo jasné, že půjde o poměrně zajímavý objekt a postupné zpřesňování dráhy astronomům utvrdilo, že bychom – v případě stabilního vývoje kometární aktivity – mohli kometu uzřít i pouhýma očima."

Pokud se tedy bude kometa vyvíjet podle předpokladů, měla by být viditelná přibližně od pátku 4. července v časných ranních hodinách mezi 3:15 – 3:45 za pokročilého rozbřesku nízko nad severovýchodním obzorem.

"V prvních dnech nebudou podmínky na její pozorování vůbec příznivé – kometa se bude "utápět" v jasném rozbřesku, navíc za svitu Měsíce, který dosáhne 5. července fáze úplňku. Je potřeba také hledat místo s perfektně odkrytým jihovýchodním obzorem, kde nevadí ani domy, stromy či kopce. Ideálně tedy vyjet do hor. Tyto nepříznivé podmínky potrvají do 8. července," vysvětlil Horálek.

Pak se ale budou podmínky jen zlepšovat. Kometa nebude od 9. července zapadat pod obzor, nad severovýchodem ji tedy budeme moci spatřit už v pozdních večerních hodinách. Měsíc navíc bude rušit pozorování méně. Postupně bude pozorovatelná stále výš a výš. Pouhýma očima bychom ji mohli vídat až do první dekády srpna.