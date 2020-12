Vzkaz od mimozemšťanů? Vědci zachytili záhadné radiové vlny!

Značné rozechvění panuje mezi vědci, kteří pátrají po původu rádiového signálu, který po dobu 30 hodin zachytily australský dalekohled Parkers a americká observatoř v Green Bank ve státě Západní Virginie.

"Směr úzkého paprsku kolem 980 MHz a zjevný posun jeho frekvence, který údajně odpovídá pohybu Proxima Centauri, přispívají k lákavému vysvětlení jeho původu,“ píše se na portálu významného britského listu The Guardian.

Vědci označují tajemný paprsek z vesmíru jako BLC1 a po půldruhém roce zkoumání o něm právě chystají dokument pro speciální projekt, hledající důkazy o dalším životě ve vesmíru. V rámci tohoto projektu naslouchají odborníci už od roku 2015 milionům hvězd, které jsou nejblíž planetě Zemi.

Poslední podobně nadějné pozorování signálu z vesmíru je datováno rokem 1977, kdy rádiová observatoř Velké ucho v Ohiu zachytila úzkopásmový rádiový paprsek, ovšem tehdy to bylo jen na krátkou dobu. Od té doby se sice podařilo sledovat více signálů z vesmíru, ale nakonec se vždy ukázal jejich pozemský původ – souvisel buď se šumem rádiových vln, s přirozenými kosmickými jevy, případně se satelity, které obíhají zeměkouli nebo s anténami kosmických lodí.

Proxima Centauri, hvězda označovaná také jako červený trpaslík, se nachází 4,22 světelných let od Země. Je sice příliš malá na to, aby bylo možné vidět ji pouhým okem, přesto však je pro astronomy velkým lákadlem. Zjistili například, že kolem hvězdy pravidelně obíhají přinejmenším dvě planety. "Jedna je plynný obr a druhá je považována za pevnou hmotu, která je zhruba o 17 procent těžší než Země," píše The Guardian.