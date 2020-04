Takto vypadá nebe pokryté družicemi Starlink. Astronomové zuří!

Ačkoli by nadcházející jasné noci měly být pro pozorování noční oblohy ideální, navíc v kombinaci s měsícem v novu, astronomičtí nadšenci a odborníci se příliš neradují. Fotografie hvězdného nebe jim křižují "vláčky" družic Starlink.

"V neděli večer jsem fotografoval kometu C2019/Y4 (ATLAS). Na místní obloze značně postižené světelným znečištěním a pro zachycení slábnoucí komety je nezbytné použití metody snímání mnoha expozic. Bohužel jsem nepočítal s tím, že trajektorie družic Starlink mi tento záměr značně zkomplikují. Do záběru nevletěl jen jeden „vláček”, ale hned dva proudy rotujících satelitů, a navíc navzájem se křižujících. Celá řada expozic tím byla znehodnocena. Neumím si představit, jak velké dopady bude mít toto dění na obloze na profesionální pracoviště. Osobně myslím, že katastrofální," svěřil se na facebooku se svou zkušeností amatérský astrograf Zdenek Bardon.

Za "hvězdnými vláčky" Starlink stojí společnost SpaceX, která patří podnikatelskému gigantovi Elonu Muskovi. Družice mají zajistit dostupnost internetu ve všech zemích světa. SpaceX na oběžnou dráhu vypouští vždy 60 družic, které vystoupají 290 kilometrů vysoko. Prvních 20 z nich v průběhu prvního týdne silou vlastních motorů vystoupá až do výšky 350 kilometrů. Poškozené satelity, které nedokážou stoupat, postupně zaniknou.

Starlinky mají podle zkušeností astronomů tendence strefovat se do míst, kde se právě chystají fotografovat. Vzniklé čáry po dráze družic pak ze snímků nelze žádným způsobem odstranit. Satelity už stihly způsobit potíže i na běžné dráze, kdy Evropská kosmická agentura (ESA) řešila se SpaceX kolizní dráhu družic. Družice Starlink navíc dle vyjádření odborníků při svém pohybu zakrývají některé nebeské objekty a komplikují denní i noční pozorování za pomoci radioteleskopů.

"Jsem úplný laik, asi před půl rokem jsem byl svědkem této noční scenérie. Hned jsem věděl, o co jde. Vypadalo to děsně až monstrózně. Vážení, toto považuju za vrchol lidské arogance, takhle zaneřádit pohled na něco tak úžasného, jako je hvězdné nebe. Kdo to sakra zastaví?" ptá se jeden z astronomických nadšenců.

"Elona prý ani nenapadlo, že by to mohlo něčemu vadit a i tomu věřím, ten člověk je mimo, fascinuje mě, ale nevím, jestli vůbec chceme být v té jeho přítomné budoucnosti," zhodnotila na facebooku České astronomické společnosti paní Michaela.

Aktuálně je na oběžné dráze přibližně 360 družic sítě Starlink a podle všeho jejich vypouštění zdaleka není u konce. Amatérští i profesionální astronomové se tak bojí, nakolik satelity zničí výhled na nebe a zkomplikují práci astronomických laboratoří po celém světě.