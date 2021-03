Ať vás nová okna nezradí!

Okna představují velkou investici, která ovlivní komfort naše bydlení na mnoho let. Kvalita oken je na první pohled skrytá v jejich profilu, konstrukci a pod povrchem omítky v ostění. Po osazení se mohou všechna okna zdát stejná, případné problémy se přitom mohou projevit až po mnoha měsících. Na co se tedy vyplatí dát pozor?





Při výběru v prvé řadě vezměte v potaz, kde budou okna sloužit. „Pokud bydlíte u rušné křižovatky, pak budete nejspíš chtít okna, která dokážou nadměrný hluk utlumit. Jiné požadavky budou muset splňovat okna v pasivním domě a jiné na chalupě. Od toho, do jakého domu je vybíráte, se odvíjí to, co všechno od nich budete požadovat,“ radí Ing. Milena Tomčíková, produktová manažerka značky VEKRA, největšího českého výrobce oken. O jejich podobě se poraďte se s odborníkem, který navrhne řešení na míru vašeho domu.Ať se rozhodnete pro kterýkoliv materiál, vždy je nutné dbát na jeho kvalitu. „Plastová okna vybírejte ve třídě A, které neobsahují recyklovaný plast a mají tak jasně dané složení a vlastnosti. Pozornost věnujte také výztuze, která by měla mít dostatečnou sílu a vhodný tvar, protože plast sám o sobě není nosný materiál,“ vysvětluje Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Plastová okna vybírejte podle stavební hloubky profilu, a nikoliv podle počtu komor. Vždy je velmi důležitá volba zasklení, které má na vlastnosti jakýchkoliv oken zásadní vliv. „V případě dřevěných oken pak jejich kvalitu určuje hlavně použité dřevo, ale i detaily, například spojení v rozích. To by mělo být tak zvaně čepové, tedy přesně obráběné, a nikoliv kolíkové, které se používá na nábytek. Zásadní je pak kvalita jejich povrchové úpravy,“ doplňuje Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Pokud si vyberete dřevěná okna s kvalitní povrchovou úpravou, bude péče o ně velmi snadná a dlouho vydrží krásná.