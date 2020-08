Atentát na Berounsku: Pachatel po 6 letech nedopaden, vdova stále truchlí

Zemřel násilnou smrtí a nikdo, krom vraha, stále neví proč. Jan B., provozní ředitel firmy na výrobu bazénů, zemřel při chladnokrevném útoku, když mu poštou přišel balíček, který obsahoval bombu. Vrah dodnes běhá na svobodě.



Spojili jsme se s vdovou po Janu B. Ta se ani po letech nedokázala k případu vyjádřit. Při slovech o manželovi měla v očích slzy. „Nechci, aby se případ ututlal. Pro nás je to stále velmi citlivé, žijeme v tom pořád. S médii o tom mluvit ale nechci, nerada bych se k tomu prosím dál vyjadřovala.“



Otázek kolem záhadného výbuchu je i po letech celá řada. Kriminalistům se ale dodnes nepodařilo případ rozlousknout. "Případ byl policií v únoru roku 2015 odložen. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo ustanovit pachatele. To však neznamená, že by se policisté tímto případem nadále nezabývali a v případě, že zjistíme jakékoliv další skutečnosti nebo okolnosti tohoto případu, opět se otevře,“ řekl tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Pavel Truxa.



Názory sousedů na zesnulého Jana B. se různí. Na tragickou událost si ale vzpomněli všichni. „Na ten případ si pamatuju. Já s panem Janem B. neměl nikdy problém. Ale vím, že zaměstnanci to s ním neměli lehké. Když se flákali, dokázal jim stát i za zadkem, v tomhle byl drsný,“ říká jeden ze souusedů.

„Já jsem s ním i chvilku pracoval. Někdo mu nadával, někdo ho chválil. Lidi na něj měli různý názory. Nikdy jsem s ním ale nic neřešil,“ říká bývalý spolupracovník Jana B.

„Nebyl to zlý člověk. Někomu se líbil, někomu se nelíbil. Byl hodně důsledný. Když se třeba na baráku dělaly okna a opravovala fasáda, tak pan Jan B. to chodil denně kontrolovat a stál si za tím, aby tam nebyla jediná chybička. Dokonce to i fotil. My jsme byli rádi, že se stará, protože jsme to jako dům platili,“ říká další soused.

Navštívili jsme i firmu v Osově na Berounsku. V budově jsme ale zastihli pouze recepční. „Já jsem tu už pracovala, ale seděla jsem v jiné kanceláři, takže jsem nic neviděla. Se mnou policie ani nemluvila. Myslím, že nakonec se to ani nevyřešilo. Bližší informace vám k tomu tedy neřeknu. Dnes tu z vedení není vůbec nikdo a kontakt vám dát stejně nemůžu,“ přiznala.

Dodnes má firma Albixon u recepce pověšenou pamětní desku. "Dne 15.1.2014 zde tragicky zemřel náš kolega a kamarád Ing. Jan B. Vzpomínáme přátelé z Albixonu."

