AURES Holdings se opět prosadil v žebříčku Českých 100 nejlepších

Vyhodnocení způsobilosti pro zařazení do soutěže a stanovení pořadí probíhá na základě posudků a konkrétních znalostí širokého okruhu vybraných odborníků. AURES Holdins se umístila v horní polovině žebříčku na 37. místě a polepšilo si oproti loňskému roku o osm příček.



Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v rámci galavečera ve Španělském sále Pražského hradu. Na prvním místě se mezi společnostmi umístila Škoda Auto, a.s., stejně jako v předešlých letech. Skupina AURES Holdings se v žebříčku výrazně posunula a nechala za sebou úspěšné firmy jako Kaufland nebo Passerinvest Group. Provozovatel značek AAA AUTO a Mototechna postoupil v rámci nejlepší padesátky o osm příček výše s ročními tržbami 17,2 miliard korun.



Slavnostnímu vyhlášení každoročně předchází konference Klíčové faktory úspěchu, která se koná v Nové galerii Pražského hradu. Jedním z řečníků letošního fóra byla vedle velvyslance SRN v Praze Christopha Isranga nebo velvyslance Státu Izrael Daniela Merona i generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings Karolína Topolová. „Pro každého znamená úspěch něco jiného. Pravý leader trhu musí svoji pozici každý rok potvrzovat, a to růstem prodejů, zvětšováním nabídky, rozšiřováním pobočkové sítě a pro mě v první řadě i tím, že od nás zákazníci odcházejí spokojení a stále více z nich se k nám rádo vrací,“ uvedla.



Skupina AAA AUTO působí na trhu již 27 let. Provozuje síť 57 poboček v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Za dobu existence obsloužila již přes 2,3 milionu zákazníků. Ročně prodá na 83 000 vozů a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Prodává také zánovní vozy pod značkou Mototechna. Společnost se pravidelně umisťuje v žebříčcích CZECH TOP 100 a Českých 100 nejlepších. Pro roky 2017 a 2018 byla držitelem prestižního ocenění Superbrands a umístila se na 2. místě v celoevropské soutěži European Business Awards 2016/2017. Skupinu AAA AUTO vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners. Značky AAA AUTO a Mototechna jsou oficiálním partnerem české nejvyšší fotbalové soutěže – Fortuna ligy.