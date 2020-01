Australany vyděsil výjev v ohni. Spatřili v něm strašlivou tvář! FOTO

Nejen mezi Australany se rozšířila fotografie farmáře Craiga Calverta, který zachytil děsivý výjev. V toxických oblacích kouře se objevil obrazec, který nápadně připomínal ďábelskou tvář. "Nejsem zrovna zapálený do těchhle strašidelných věcí, ale přímo v tom ohni byl velký ďábelský obličej," řekl pro australskou televizi Sunrise.

Fotografie se začala masově sdílet především na twitteru. "Démonická tvář, která se objevila při australských požárech, se hodně podobá ďáblovi z hororového filmu Konec světa," napsal jeden z uživatelů. Jiným ale tvář připomněla spíš UFO než vládce pekel.

So the demonic face seen in the Australian fires bears an awful similarity to the Devil from the action horror movie End Of Days? pic.twitter.com/pT2SqgcPMt