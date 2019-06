Austrálie pod sněhem! Silnice jsou uzavřené, teploty klesly pod nulu

Východní Austrálie si užila špatného počasí. Vydatné deště a místy i sníh se objevily ve státech Queensland a Nový Jižní Wales. Informaci přinesla agentura AP.



Teploty v oblastech jižního Queenslandu klesají až pod nulu a místy mírně sněží, sníh se ovšem neudrží. Podle australských médií se jedná teprve o třetí případ sněžení za posledních 35 let.



Sněžení se objevilo i v Novém Jižním Walesu. Asi pět centimetrů v Modrých horách západně od největšího australského města Sydney.

Snímek z jednoho města poblíž Modrých hor v Austrálii. V noci tam napadly 3 centimetry sněhu, teplota byla 0,1 °C:

About 3cm on the ground now in my part of town. Another big chunk of convection heading approximately this way. Temperature now 0.1C and steady for the moment. Thanks to my wife for the photos. pic.twitter.com/xklWsnAmyQ