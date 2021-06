Austrálie se potýká se stěhováním pavouků, kontinent pokryly pavučiny

Australský stát Victoria se potýká s velkým stěhováním pavouků. Ti se totiž dali na útěk před povodňovou vlnou a doslova obsypávají všechny vyvýšené plochy. Tamní krajina tak místy vypadá, jako by ji pokryl sníh.

Minulý týden se v okolí Sydney objevila bílá pokrývka. Bílé louky ve státě Victoria mělo ale na svědomí něco docela jiného než sníh. Mračna pavouků vylézala ze země a budovala si nová hnízda vysoko nad zemí.



České babí léto známe jako občasnou pavučinku letící vzduchem, na které malý pavouk uletí i stovky metrů. Australští pavouci dělají to samé, jen ve větším měřítku.



"Tito tvorové patří do rodiny pavouků, která své životy tráví tichým lovem různých druhů hmyzu na úrovni země. Když přijdou silné deště a povodně, tak tihle pavouci, kteří žijí ukrytí v zemi, musí najít řešení. A tak dělají to samé, co lidi. Přesunou se na vyvýšená místa," uvedl ekolog Dieter Hochuli.

Pavučinové peřiny pokrývající krajinu jsou pro zbytek světa velkou kuriozitou. Australany ale mnohem více trápí to, co tomuto jevu předchází. Při povodních minulý týden zemřeli nejméně dva lidé.

Místní už sice po velké vodě uklidili, konec týdne má ale přinést další srážky. Je tedy možné, že kolonie pavouků se znovu vrátí na stromy. Na konci května například bojovali australští farmáři zase s invazí myší.