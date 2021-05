Austrálii zaplavily miliony hlodavců, devastují zemědělskou úrodu

Invaze myší způsobuje obrovské problémy lidem v jihovýchodní Austrálii. Trojici tamních států zaplavily miliony hlodavců a devastují vše, na co přijdou. Úřady v Novém Jižní Walesu pořídily tisíce litrů jednoho z nejsilnějších jedů na světě. Někteří farmáři se ale obávají, že nebezpečná látka dokoná to, co myši nestihly.