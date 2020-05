Austrálii sužuje ničivé počasí: Písečná bouře, tisíce lidí bez elektřiny

V Západní Austrálii, kterou zasáhla nejsilnější bouře za posledních deset let, je asi 60 tisíc domácností bez proudu. Prudký vítr přesahující rychlost 100 kilometrů v hodině poničil střechy budov i silnice.

Bouře desetiletí. Tak označují australští meteorologové bouři, která se přehnala přes západ Austrálie. Region zasáhly prudké lijáky a silný vítr, který dosáhl rychlosti 132 kilometrů v hodině a strhával střechy.



Vichřice vyvracela stromy a poničila stovky domů. Jedním z nejhůře zasažených míst je Geraldton, který leží 400 kilometrů severně od Perthu. Tam vítr dokonce způsobil písečnou bouři, ve které viditelnost klesla na nulu.



Přestože nejvážnější situace panovala v noci na pondělí a nyní bouře slábne, stále zůstává bez elektřiny 60 tisíc domácností. Západ Austrálie, kde nyní panuje podzim, bouře překvapila.



"Je to velmi neobvyklá situace, protože bouře zasáhla velkou část území. Navíc to pro toto roční období není typické. Něco takového jsme zažili naposled před 8 lety, ale to nebylo tak vážné," okomentoval stav australský meteorolog Brad Santos.



Kvůli silnému větru bičují pobřeží vysoké vlny. Zatímco někde se lidé k pobřeží raději nepřibližují, milovníci surfování neobvykle vysokých vln využili a vyrazili surfovat i přesto, že úřady něco takového důrazně nedoporučují.