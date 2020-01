Austrálii zasáhly bouřky i záplavy. Lidé věří, že se podaří uhasit požáry

Hasiči vyjížděli ve čtvrtek k záplavám v Melbourne. Některé oblasti byly deštěm zasaženy velmi rychle, další se stále potýkají se suchem a požáry. Déšť se jim zatím vyhnul, naděje však svitla pro Nový Jižní Wales. Podle hasičů může současné počasí částečně uhasit požáry, které oblast sužují.

Hasiči i další obyvatelé doufají, že déšť přinese pro zemi úlevu. Podle meteorologů se však nemusí dostat do oblastí, kde požáry ničí vše, co jim přijde do cesty. Také by déšť nemusel na uhašení požárů stačit. Někde totiž blesky při bouři vyvolaly nové ohně, se kterými hasiči museli bojovat, uvedl portál CNN.

Místní úřady se bojí také záplav, které by příroda nemusela zvládnout. Požáry totiž zničily vegetaci, která by dokázala déšť vsáknout. Předpověď počasí navíc sice slibuje srážky, ale také i vysoké teploty. Přes den se mohou vyšplhat až na 35 °C.

S požáry hasiči bojují už několik měsíců. Zemřelo nejméně 28 lidí, přes tři tisíce domů bylo poškozeno. Plameny také zabily až miliardu zvířat, především se snížila populace medvídka koaly.

Záplavy napáchaly škody

Podívejte se na záběry, kde se hasiči snaží zachránit zvířata postižená požáry: