Auta i dětské stavebnice. Experti odhalili, do čeho Češi nejvíc investují

Podle ekonomů je i tato doba vhodná pro investování. V současnosti je prý nejvýhodnější dát peníze do nemovitostí, zlata, umění, ale vynášet mohou třeba i dětské stavebnice.

Odborníci na investice se shodují, že Češi rádi své úspory ukládají do takových věcí, které mají osahané a mohou je mít doma, nebo na dohled. "Například stogramová zlatá cihlička se na začátku roku prodávala za 132 000, aktuálně stojí 147 000, tedy o 15 000 korun více," popsal ekonom Štěpán Křeček.

Pokud nechcete investovat přímo, můžete zkusit štěstí a zlato si vyrýžovat sami. Podle geologů je na území ČR jedna z největších zásob zlata na světě.

Mezi aktuální trendy v investicích patří dětské stavebnice. I vy je možná máte v dětském pokoji. Celý soubor, nebo jen figurku, po které prahnou stovky sběratelů po celém světě a mají nevyčíslitelnou hodnotu.

"Stavebnice jsou určitým hitem, obzvláště u stavebnic dánské společnosti se zhodnocují mnohdy i násobku původní ceny," tvrdí ekonom. Ale pozor, stavebnice má nejvyšší hodnotu, pokud je nepoškozená a nerozbalená.

"Ta cena se zhodnocuje víceméně dvojnásobně, pokud není stavebnice rozbalená," vysvětlil reportérům TV Nova sběratel Miloš Křeček. Jeho samotného vyšla před deseti lety na necelých 10 000 korun, teď by ji prodal prý i za 200 000!

Investuje se i do uměleckých děl. Jejich cena téměř neupadá a aukční síně draží stále cennější a dražší kousky. Třeba v neděli padnul český rekord. Kupkovo dílo s názvem Divertimento II se prodalo za 90 milionů korun.

Pokud máte doma v garáži nebo ve stodole po dědečkovi vůz starší výroby, možná jde o hotový investiční poklad.

"Investiční auto je záležitost, kdy vy kupujete nebo investujete do předmětu, věci, auta, které má nějakou historii, málo majitelů a nejlépe příběh. Vůbec to není o tom, jestli to jsou luxusní značky," tvrdí sběratel vozidel Radek Pokorný.

Přesto i ony bývají dobrou investicí. Například modelů Ferrari California po celém světě bylo vyrobeno pouze 70 exkluzivních kusů a v barevné kombinaci, kterou můžete vidět ve videu v úvodu článku, pouze jeden.

Podle zkušených investorů rozhodně neprohloupíte, když si necháte na půdě staré lyže nebo tenisové rakety, i ty se dají prý po čase velmi dobře zpeněžit.