Protesty proti vládě: Zablokované budovy a auta na Karlově mostě

Pátek by se dal označit jako den protestů. Odpoledne má iniciativa Chcípl pes blokovat vládní budovy na protest proti koronavirovým opatřením. A na Karlově mostě v Praze někdo odstavil tři vozidla, aby tak vyjadřil nesouhlas s vládními restrikcemi.

Tak vypadal Karlův most v pátek ráno. Dvě osobní auta a jedna dodávka s nasazenými botičkami blokovaly průchod. Vozidla jsou rozestavená několik desítek metrů od sebe. A odkazují na internetové stránky namířené proti vládnímu kabinetu.

Procházející lidé se v anketě TV Nova vyjadřovali lhostejně. "Tam vepředu na dodávce je napsáno sorry vládo. Asi si o tom nemyslim vůbec nic. Někdo chce dělat problémy. Nějakej protest asi. Vůbec nevim, co to je," odpovídali.

Podporovatelé iniciativy Chcípl pes chtějí ve tři hodiny odpoledne blokovat některé vládní budovy. Podrobnosti prý zveřejní teprve hodinu před akcí. Už začátkem ledna lidé protestovali za zachování provozu restaurací, kterí stát nařídil uzavřít. Způllitrů a skleniček tehdy poskládali cestu od Úřadu vlády ČR až na Staroměstské náměstí.

Další páteční protest je z úplně jiného soudku. Na Brněnsku ráno několik desítek aktivistů blokovalo kamiony se zvířaty, které zajížděly do továrny na zpracování masa.

"Pořádáme tu pietní akt proti zabíjení zvířat. Jsme tu proto, abychom veřejnosti ukázali krutosti páchané na zvířatech, které se nám živočišný průmysl snaží skrývat," prohlásila aktivistka Klára Michlová.

Na všechny protesty dohlíží policie. Už 21. ledna mířily do Prahy protestovat skříňové dodávky. Podívejte se na reportáž TV Nova: