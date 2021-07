Autem na dovolenou. Na co se před dlouhou cestou připravit? RADY A TIPY

Na začátku prázdnin bývají silnice tradičně vytížené. Lidé sedají do aut a míří na jih do Chorvatska, Bulharska či Itálie. Pokud míříte na Jadran, čeká vás zhruba tisíc kilometrů a několik hodin v autě. Podívejte se na několik rad a tipů, jak se připravit na dlouhou cestu.

Kontrola auta

Jak dlouhá bude cesta, jak bude probíhat a zda bude bezpečná, do velké míry závisí na stavu automobilu. Není proto radno před dlouhou cestou zanedbat jeho kontrolu. Než vyrazíte, zkontrolujte tlak v pneumatikách, aby nebyly podhuštěné, hladinu motorového oleje a stav chladící i brzdové kapaliny. Není od věci navštívit servis a nechat si auto prohlédnout odborníkem.

Na cestu si přibalte alespoň litr motorového oleje, náhradní žárovky, lékárničku, zásobu destilované vody, hodit se může i výstražný trojúhelník a vesta.

Řada lidí v létě ještě dojíždí zimní pneumatiky, rozhodně není vhodné s nimi vyjet na dovolenou, obzvlášť do destinací, kde panují vysoké teploty. "Zimní pneumatika se ve vyšších teplotách přehřívá a hrozí její defekt," vysvětlil Pavel Foltýn z Auto ESA.

Zapomeňte na časový harmonogram

Lidé se často zbytečně stresují předem naplánovaným časovým harmonogramem, jehož dodržení lze těžko ovlivnit. Je potřeba vzít v potaz, že na cestě může dojít k mimořádným událostem, jako je porucha automobilu či uzavření dálnice kvůli autonehodě, a dorazit pak můžete i o několik hodin později, než jste původně plánovali.

Dopravní expert Igor Sirota z ÚAMK proto radí, aby lidé především zachovali klid a nečekali, že se dá cesta na dovolenou přesně spočítat.

Dostatek spánku před cestou

Není dobré na tak dlouhou cestu vyrážet s únavou, to platí dvojnásob pro řidiče. Předtím, než vyjedete, si dopřejte alespoň sedm hodin spánku minimálně dvě noci po sobě, abyste si vytvořili dostatečnou zásobu energie.

Je lepší vyrazit na cestu ráno po spánku než například odpoledne po práci. Dopřejte si pravidelné přestávky, abyste si odpočinuli. Není důvod spěchat a jet několik hodin v kuse, cesta na dovolenou není závod.

Zavazadlový prostor

Skládání zavazadel a dalších věcí, které si s sebou berete na dovolenou, by se mělo řídit logickým postupem. Nejtěžší věci patří dospod, na ně poté ty lehčí. Těžké věci musí ležet v kufru tak, aby se při brzdění nebo zatáčení nehýbaly. Na krycí roletu kufru nepatří žádné těžké předměty, které by mohly ohrozit posádku auta. Odložit si tam můžete například svetr či podobné věci.

Občerstvení

Nespoléhejte se pouze na restaurace na odpočívadlech. Je dobré si zabalit také nějakou svačinu do auta, zvlášť pokud cestujete s dětmi. Mělo by se přitom jednat o něco lehčího. Vhodné je například ovoce, zelenina, popřípadě nějaké pečivo nebo sýr.

Těžká jídla se nedoporučují, organismus příliš zatěžují. Při řízení se pak nemusíte cítit komfortně, může vám být dokonce při cestě i nevolno.

Zásadní je mít dostatek vody, vždy dbejte na to, abyste zůstali hydratovaní. Nespoléhejte se na obchody při cestě. Může se stát, že se zaseknete na několik hodin v koloně na dálnici.

Bezpečnost

Bezpečnost je vždy na prvním místě. Ačkoliv to při dlouhé cestě může být sebevíc nepohodlné, buďte při jízdě vždy připoutaní. Platí to samozřejmě i pro děti, které by měly sedět v autosedačce. Pokud cestujete s dětmi a auto má pojistku, která znemožní otevření dveří zevnitř, aktivujte ji. Je dobré, aby si jeden z dospělých sedl dozadu k dítěti či dětem, pokud je tam místo.

Co dalšího si s sebou vzít?

Není od věci si s sebou zabalit dostatek pytlíků v případě nevolnosti některého z pasažérů. Obzvlášť pokud je v autě i dítě se může stát nehoda. Mějte u sebe i toaletní papír, protože na záchodech na benzínové pumpě nemusí být k dispozici.

Vezměte si s sebou žvýkačky. Jejich žvýkání podpoří bdělost, takže se vám pak nestane, že za volantem budete klimbat. Na sobě mějte pohodlné oblečení a po ruce mějte nějaký svetr či mikinu pro případ, že by se ochladilo.

Pokud cestujete s dětmi, mějte v autě něco, čím se zabaví. Oblíbený plyšák, společenské hry nebo třeba tablet. Vhodné určitě nejsou pastelky nebo jiné ostré a hranaté předměty, které by mohly způsobit při prudším brzdění zranění.