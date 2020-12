Auto dvakrát nebezpečně předjíždělo v zúžení, vše natočila kamera!

Nebezpečné manévry mladého čtyřiadvacetiletého řidiče zaměstnaly muže zákona na severu Moravy. Na Novojičínsku předjížděl v zúžení, zaznamenala to palubní kamera jednoho z dalších aut.

Na videu je vidět, jak 24letý řidič nebezpečně manévruje. Prý pospíchal domů. Jeho počínání za volantem zachytila kamera v autě jiného šoféra, záběry zveřejnila policie.

Podle policie fabia nejprve předjížděla jedno auto v protisměru a při manévru ohrozila předjížděného řidiče. "To se opakovalo po chvíli znovu, kdy to samé osobní auto nebezpečným způsobem předjíždělo nákladní vozidlo, a to zprava v pravém připojovacím pruhu. Při zařazování zpět před náklaďák ho řidič ohrozil takzvanou myškou," popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

"Možná to někdy viděl na nějakých jiných videích, tak si to chtěl vyzkoušet, takový ten rychlý manévr. A neuvědomil si, že tam může být například práce na silnici, odstavené auto," zamýšlí se Miroslav Charouz z BESIPu.

I když z videa nebyla poznat registrační značka, policistům se povedlo najít majitelku auta a pak i 24letého mladíka, který seděl za volantem. "Policisté případ oznámili správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku v dopravě," dodala Jiroušková.

Mladý šofér teď zřejmě bude na půl roku bez řidičáku.