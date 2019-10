Auto nebo vlak? Vyzkoušeli jsme obě varianty do Budapešti za vás!

Chystáte se na cestu do Budapešti a pořád zvažujete, jestli zvolit auto nebo vlak? Abychom vám vaše rozhodnutí usnadnili, obě varianty jsme ozkoušeli za vás! Na to, jaká volba vyšla nejlíp, se podívejte v následující reportáži.

Auto i vlak mají své plusy i mínusy, na které jistě rychle přijdete. Abyste ale nemuseli ztrácet čas špatnou volbou vy, naše reportérky se rozhodly vyzkoušet obě varianty na vlastní kůži a udělat tak porovnání za vás. Ve stejný čas vyjela jedna z vlakového nádraží, kdežto druhá šlápla na plyn.

Nečekejte na poslední chvíli. Čím dříve koupíte, tím levněji pojedete



Zatímco ve vlaku si průvodce od Zuzky vzal všechny jízdní doklady, aby už ji později nemusel rušit, Lucka zamířila na benzínku natankovat plnou nádrž na cestu. Musela také řešit, kde sežene dálniční známky na Slovensko a do Maďarska. Jak se totiž později ukázalo, ani tohle není tak snadný úkol.



V kupé už na Zuzku čekal připravený balíček s hygienickými potřebami. Noční vlak má totiž oproti autu jednu velkou výhodu, jako cestující máte k dispozici taky sprchu a záchod! Takže na rozdíl od auta nemusíte řešit žádné zastávky na toaletu ani čištění zubů na veřejných záchodech benzínek.

Prodloužený víkend, na který jen tak nezapomenete! Dojde i na guláš



Plusem vlaku je bezesporu také spousta volného času. Zuzka se proto rozhodla využít ho a dodělat si veškeré povinnosti do práce. Ve vlaku je bezplatný přístup k Wi-Fi, nemusí tak plýtvat svá data a dostane se ke všem potřebným dokumentům bez problému.



Lucka mezitím stihla už několikrát zastavit na benzínce, aby se najedla nebo si dala další kafe na povzbuzení. To ale už přestává fungovat. Aby se mohla alespoň na chvíli prospat, prohazuje si s kameramanem místo za volantem. Jestli chce být v Budapešti co nejdříve, nemůže ztrácet čas.



Po několikahodinové cestě přijíždí Lucka do Budapešti a namísto posezení u snídaně ji čeká hledání parkovacího místa. To se jí bohužel nepodařilo, a proto se rozhodla prozatím zaparkovat v nákupním centru. Ve vlaku Zuzku kolem půl osmé probudil průvodce, který jí také donesl snídani a kafe. Do cíle ji zbývá hodina cesty, takže se může v klidu připravit.

Zpátky do minulosti: Místa, která byste v Budapešti neměli minout



Vlak do Budapešti dorazil přibližně o tři hodiny později než auto. Čas, který Lucka díky dřívějšímu příjezdu získala, proměnila v dohánění spánkového deficitu. To se ale bez zaplaceného hotelu dělá celkem těžko.



Jaké má tedy cesta vlakem a autem výhody a nevýhody? Podívejte se na reportáž a dojmy obou našich reportérek. Veškeré své zážitky pro vás natočily a na závěr daly dohromady seznam plusů i mínusů jednotlivých cest!