Auto, nejbezpečnější dopravní prostředek v době pandemie, kupují lidé často jako dárek pod vánoční stromeček

Pandemie navíc změnila vnímání mnohých z nás a automobil si tak často pořizujeme jako nejbezpečnější dopravní prostředek, který nás chrání před nákazou. Druhou skupinou zákazníků, kteří automobily nejčastěji kupují s koncem roku, jsou podnikatelé a firmy, kteří potřebují do konce roku navýšit daňově uznatelné náklady. Počet prodaných automobilů v České republice je i přes nepříznivou situaci v prosinci srovnatelný s předešlým rokem. Vychází to ze statistik největšího tuzemského prodejce ojetých vozů AAA AUTO.



„Poptávka po ojetých automobilech s koncem roku dlouhodobě roste, a to i v letošním roce, kdy je situace na trhu ojetých automobilů značně oslabena. Lidé vnímají automobil jako nejbezpečnější dopravní prostředek v době pandemie, proto je to i stále častěji oblíbený vánoční dárek – nejčastěji pro dospívající děti či manželku. Největší zájem je o hatchbacky, kombi nebo SUV. Důležitým kritériem při výběru je komfort a bezpečnost,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO. V žebříčku popularity stále vede poptávka po hatchbacku, který si v prosinci pořizuje 32 % zákazníků. Dále pak jsou v oblibě kombi (25 %) a SUV (20 %).



Velké oblibě se těší před vánoci hlavně zánovní automobily, které zákazníci vítají jako cenově dostupnou variantu nového vozu, který by těsně před koncem roku kvůli dlouhým čekacím lhůtám ani nemohli zakoupit. „Čekací doba na nový automobil je tři až šest měsíců a stále se díky uzavírkám továren prodlužuje. Naopak zánovní automobily jsou k dispozici ihned. Navíc je volí i podnikatelé a firmy, které před koncem roku kupují automobily s odpočtem DPH, aby si navýšili daňově uznatelné náklady,“ doplnila Topolová.



Více než polovina zákazníků preferuje benzínové motory, které jsou vhodnější pro méně časté řidiče i začátečníky a zároveň mají lepší vlastnosti právě v zimě. Nadále roste poptávka po automatické převodovce, kterou si nyní pořizuje 23 % zákazníků. 16 % aut má náhon na všechna čtyři kola. Nejoblíbenější značkou je tradičně Škoda (33 %) následovaná značkami Volkswagen (11 %) a Ford (8 %). Nejoblíbenějšími modely jsou Škoda Octavia, Fabia a Superb, Volkswagen Passat či Hyundai i30.