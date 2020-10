Muži měli být celou noc zaklínění v autě v potoce. Tvrdili, že řídí člun

"Dnes byl v devět hodin operačnímu středisku nahlášen nález osobního vozidla na Mladoboleslavsku, které bylo v bahnitém potůčku zhruba tři metry pod vozovkou," informovali v neděli středočeští záchranáři. Na místo vyrazily dvě sanitky a lékař ve vozidle rendez-vous.

To ještě nikdo ze záchranářů netušil, že jedou k velmi neobvyklému případu. V havarovaném autě byli dva podchlazení muži s lehkými zraněními, kteří jevili známky intoxikace. Policejní mluvčí Martina Fejfarová redakci TN.cz potvrdila, že provedli řidiči test na drogy, který vyšel pozitivně.

To by vysvětlovalo, proč si muži mysleli, že řídí člun, jak sdělili záchranářům. Ve výpovědi na místě také uvedli, že k nehodě došlo už v sobotu večer. Bahnitou strouhou se pokoušeli projet, to se jim ale nepovedlo.

Nemohli se z auta navíc dostat ven, takže v něm zřejmě přečkali celou noc. "Byli ve voze zaklínění, oba při vědomí. Hasiči museli provést vyprošťovací práce," řekla Fejfarová. Posléze je záchranáři na místě ošetřili a po zajištění tepelného komfortu je převezli do mladoboleslavské nemocnice.