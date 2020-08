Auto s pěti lidmi skončilo v Labi, jednu dívku musel transportovat vrtulník

K vážné dopravní nehodě vyjížděli v noci na pondělí policisté a záchranáři v Nymburku. Osobní auto s pětičlennou posádkou tam skončilo po krkolomném skoku v Labi. Jedna z pasažérek musela být ve velmi vážném stavu letecky transportována do nemocnice.

K nehodě došlo u nymburského zdymadla v místech, kde do Labe ústí říčka Mrlina. Řidič Peugeotu patrně vlivem nepřiměřené rychlosti nevybral levotočivou zatáčku a s plně obsazeným autem vylétl ze silnice. Vůz pak letěl asi z desetimetrové výšky do vody.

Na místě museli zasahovat i hasiči, kteří kromě vyproštění vozu museli postavit i norné stěny, neboť z nabouraného auta došlo k úniku provozních kapalin do řeky.

Z pětičlenné posádky dopadla nejhůř dívka, kterou po vyproštění museli resuscitovat a následně musela být letecky transportována do nemocnice. Příčinu nehody vyšetřují nymburští policisté.