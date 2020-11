Řidič osobního auta v Českých Budějovicích jel k Rudolfovské ulici, ale několik metrů za přechodem pro chodce přejel do protisměru a projel přes křoví do parku, kde asi po 100 metrech narazil do stromu. Nikoho nezranil, sám ale skončil v nemocnici. Příčina nehody se vyšetřuje.