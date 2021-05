Auto zastavilo o školu! Sražený muž byl oblíbený, zapalují za něj svíčky

Nehoda se stala v Kardašově Řečici v pátek okolo třetí hodiny odpoledne. Podle vyšetřovatelů i svědků to vypadá, že řidič osobáku jel příliš rychle a ve snaze vyhnout se srážce s jiným autem stočil volant na chodník.



Na chodníku však v danou chvíli procházel 79letý muž, pro kterého se srážka s osobákem stala osudnou. Muž byl bezprostředně po nehodě ještě chvíli při vědomí. To se ale bohužel brzy změnilo. Omdlel a začaly mu selhávat životní funkce.

"Na místě probíhala dle pokynů operátora Zdravotnického operačního střediska telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (tzv. TANR)," sdělila mluvčí záchranářů Zuzana Fajtlová.



To, že řidič osobáku jel příliš rychle, potvrzují především svědci tragické nehody. "Tragédie bohužel mohla být ještě mnohem větší, protože auto najelo do prostoru před školou a školní tělocvičnou, kde často postávají hloučky dětí. Jelo tak prudce, že narazilo do zdi školy. V místě je navíc omezení rychlosti na 30 kilometrů za hodinu," popsal pro TN.cz místní obyvatel Nikola Semerád.



Lidé nyní na místě tragédie zapalují svíčky a nosí květiny, aby uctili památku sraženého muže, který byl ve městě velmi oblíbený. "Na místě, kde jsou svíčky, přejetý pán zemřel. Přestože se jednalo o starého člověka, tento pán byl velmi vitální. Rád jezdil na kole se svojí manželkou a chalupařil," dodal Semerád.