Autobus měl skřípnout seniorku ve dveřích. Bojuje v nemocnici o život

Velké neštěstí potkalo 80letou seniorku na zastávce Na Petynce v Praze 6 nedaleko Patočkovy ulice. Podle informací televize Nova měl autobus MHD ženě přivřít nohu do dveří a poté se rozjet, přičemž seniorka měla skončit pod koly.

Mluvčí policie Jan Daněk redakci TN.cz potvrdil, že strážci zákona obdrželi hlášení v tomto znění. "My to máme takhle oznámeno, jestli takový průběh byl, nebo nebyl, bude teprve vyšetřovat vyšetřovatel. Budeme se zabývat okolnostmi té dopravní nehody," uvedl.

"Žena byla odvezena do nemocnice, měla by být vážně zraněná," dodal. To potvrdila i mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. "Utrpěla vážná zranění horních a dolních končetin a hlavy. Museli jsme ji uvést do umělého spánku a zajistit dýchací cesty," prozradila.

Poté záchranáři zraněnou seniorku dopravili do Ústřední vojenské nemocnice. Postarat se museli i o mladou ženu, která utrpěla akutní stresovou reakci, dodala Poštová.