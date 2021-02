Autobus na zavolání? Plzeňský kraj zavedl novou službu, chce ušetřit

Autobusové spoje na zavolání. Takovou službu zavedl Plzeňský kraj, a to kvůli málo využívaným spojům. Chce tak totiž více ušetřit.

Vedení kraje muselo kvůli malé poptávce zrušit desítky spojů, další omezení by mělo přijít zhruba za měsíc. Kraj se ale rozhodl zavést službu autobusového spoje na zavolání.



Ta funguje od neděle na více než dvou stovkách autobusových zastávek po celém Plzeňském kraji. Ty jsou označené malou ikonkou telefonu. Jedná se o stanice, kdy by měl spoj vybočit ze své trasy a zajet několik kilometrů na zastávku, na které většinou nikdo nestál.



Kraj tím chce ušetřit nejen naftu, ale také najeté kilometry, které si dopravce účtuje. Cestující, který ví, že spoj na zavolání bude chtít využít, si jej může objednat třemi způsoby. Buď zavolá na uvedené telefonní číslo, objedná na webovém formuláři, nebo si jízdu domluví přímo u řidiče, který to oznámí na dispečinku.



Objednat si autobus mohou lidé ve všední dny od 6 do 18 hodin, a to nejdříve 48 hodin a nejpozději třicet minut před odjezdem vozu z výchozí zastávky spoje. Noční a víkendové linky je nutné objednat předcházející pracovní den do 18 hodin.



Pokud se jedná o spoj, který je celý jen na zavolání, vyjede dopravce i kvůli jedinému cestujícímu. Pokud je i výstupní zastávka na zavolání, stačí to přímo v autobuse oznámit řidiči, ten cestujícímu do požadované zastávky automaticky zajede.