Autobus se srazil s náklaďákem, 9 zraněných. Zasahoval i vrtulník

Ke srážce linkového autobusu a nákladního auta vyjížděli v úterý odpoledne záchranáři. Nehoda se stala v Morkovicích na Kroměřížsku. Zranilo se devět lidí, řidiče autobusu transportoval do nemocnice vrtulník.

Autobus s nákladním autem se srazil na silnici 428 v obci Morkovice-Slížany na Kroměřížsku. Na místě jsou tři jednotky hasičů, záchranáři i policisté.

V autobusu jelo podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové 15 lidí, kromě řidiče bylo zraněno sedm cestujících. Zraněn byl také řidič nákladního vozu. Kozumplíková uvedla, že šlo o čelní srážku, pravděpodobnou příčinou nehody bylo nedání přednosti v jízdě.

"Hasiči s pomocí hydraulického vyprošťovacího nářadí uvolnili řidiče autobusu a na páteřní desce ho vyprostili a předali do péče zdravotníků," uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička.

"Ošetřili jsme devět zraněných. Řidič, ročník 1989, byl zraněn těžce a byl vrtulníkem převezen do olomoucké fakultní nemocnice," řekl pro TN.cz mluvčí zlínské záchranné služby Petr Ošan.

Sanitky převezly čtyři zraněné do kroměřížské nemocnice a dva do zlínské nemocnice. Podle Olšana měli středně těžká nebo lehká zranění. Dva lidé se do nemocnice dopravili sami.