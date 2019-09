Při srážce autobusu s náklaďákem zemřela žena! Několik lidí se zranilo

Na ulici Vídeňská ve směru z Brna se krátce před poledne srazil autobus s nákladním autem. To se podle policistů nestihlo autobusu vyhnout poté, co jeho řidič zastavil. Hasiči na místo nehody vyslali pět svých jednotek.

Starší žena, která cestovala v autobuse, na následky zranění zemřela. "Na místě jsme resuscitovali jednu ženu, bohužel se ji nepodařilo zachránit. Dvě ženy jsme po ošetření převezli s lehkým zraněním do fakultní nemocnice v Brně Bohunicích," informovala mluvčí záchranky Michaela Bothová s tím, že lékaři ošetřovali u několika lidí drobné oděrky.

Doprava je aktuálně v místě nehody omezená. Řidiči projedou jen jedním ze tří pruhů. Uzavřeny jsou oba sjezdy z dálnice D1 na exitu 194 ve směru do Mikulova, na místě se proto tvoří kolony. Dopravní komplikace by měly trvat až do 17. hodiny.