Autobus v Brně začal hořet za jízdy, všimli si toho strážnici! VIDEO

"Jo, hoří to tady. Kde to vidíš? Tady, když se podívám takhle ze spodu. Tam, tam, tam, jo, jde to i cítit, že tam,“ všimli si strážníci ohně v prostoru autobusu. Hlídka jela ze služebny v brněnské Bystrci do nedalekého Žebětína. Chvíli poté, co nastoupili, ucítili nezvyklý zápach, který byl čím dál silnější. Jeden z nich si přitom všiml mírného kouře.

Proto ihned upozornili řidičku, která autobus zastavila a nechala vystoupit všechny cestující. "Strážníci vzápětí zjistili, že v motorovém prostoru autobusu skutečně hoří, a tak hasicím přístrojem z autobusu začali hasit plameny,“ popsal událost mluvčí Městské policie Brno Pavel Šoba.

Na místo přijela i další hlídka strážníků, která pomáhala s usměrňováním dopravy. Požár nakonec úplně zdolali přivolaní hasiči. Díky pohotové reakci strážníků se celá událost obešla bez zranění.