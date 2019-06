Autobusy a vlaky jezdí jinak! Takhle se změnily jízdní řády

Hlavní novinkou Českých drah (ČD) je prodloužení spoje Railjetu z Prahy do Bratislavy. "Tento vlak bude jezdit každý den z Prahy až po celou sezónu do 16. září. A potom od 19. června do srpna bude v provozu také noční rychlík z Bohumína do polských letovisek u Baltského moře," uvedl mluvčí ČD Marek Joklík.

Některé regionální vlaky pak budou nově jezdit o víkendech. Odjezdy by se podle státního dopravce měly lišit jen o několik minut.

Další železniční dopravce Leo Express velké změny neplánuje. "Hlavní novinkou Leo Express je navýšení železničních spojů do Krakova. Od 28. června budou jezdit denně a v Polsku na ně navíc budou navazovat autobusy do ukrajinského Lvova," sdělil mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

Dopravce RegioJet počítá s náporem turistů hlavně kvůli slevě na jízdném pro studenty a seniory. Co se týká železničních spojů, posílí hlavně trať mezi Prahou a Ostravou nebo Brnem.

Větší změny se ale týkají především autobusových linek. Cesta do polského Krakova bude nově s mezizastávkou v Katovicích. Posílí také linky do chorvatského Splitu.

A třeba FlixBus posílí linky o desítky spojů týdně - hlavně mezi Prahou a Brnem anebo mezi Libercem a Karlovými Vary.