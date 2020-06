Babička (90) běhala po schodech do úmoru. Vydělala tak miliony!

Velká Británie oslavuje novou hrdinku. Devadesátiletá Margaret Paynová vybrala v přepočtu více než 12 milionů korun pro zdravotníky bojující s pandemií koronaviru a to díky neobvyklému nápadu. Rozhodla se vyjít schody ve svém domě tolikrát, aby dosáhla výšky skotské hory.

Sedmdesát tři dní stoupala devadesátiletá Margaret Paynová neúnavně nahoru po schodech ve svém domě, aby to odpovídalo nadmořské výšce skotské hory Suilven, která se tyčí do výšky 731 metrů nad mořem.

"Jsem velmi spokojená, že se mi podařilo vyšplhat až na vrchol a je to za mnou. Jsem v pořádku, nic mě nebolí a nejsem ani příliš unavená," pochlubila se čiperná seniorka.

Margaret si Suilven nevybrala náhodou. Poprvé a naposled na tuto horu vystoupala, když jí bylo patnáct. Aby její nadmořskou výšku překonala, musela schody v domě vyjít téměř třistakrát. Britové její snahu ocenili a ona ve sbírce pro zdravotníky vybrala v přepočtu více než 12 milionů korun.

"Nečekala jsem to. Nemám, co nabídnout jako kapitán Tom, který je válečný veterán a bojoval v jedné z nejhorších válek. Je to prostě úžasné a já moc děkuju všem, kdo přispěli," vzkázala dobrodincům Paynová.

Devadesátiletá Britka se inspirovala válečným veteránem Tomem Moorem, jehož příběh na jaře obletěl celý svět. Kapitán Tom se rozhodl, že do svých stých narozenin přejde stokrát zahradu a bude vybírat peníze pro zdravotníky bojující s pandemií koronaviru. Podařilo se mu shromáždit v přepočtu 950 milionů korun a dokonce začal dobývat i hitparády.

O deset let mladší Margaret se stejně jako Kapitán Tom stala hrdinkou, které dopisem poděkoval i princ Charles. Devadesátiletá Margaret se i přes úctyhodný věk těší dobrému zdraví a svůj recept na dlouhověkost ráda prozradila.

"Když jste staří, neznamená to, že musíte sedět a nic nedělat. Snažte se pracovat a žít. Zajímejte se o život," nabádá ostatní Margaret.