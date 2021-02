Babiš by nevládl, Topolánek mohl mít většinu! Přepočet hlasů má velký vliv

Volby v roce 2021 budou poprvé po téměř 20 letech bez tzv. d'Hondtovy metody. Poslanecká sněmovna tak může na konci roku vypadat úplně jinak. Pokud by změna platila již v minulosti, tak by například Andrej Babiš (ANO) nyní zřejmě nebyl premiérem. V roce 2006 by se zase Česká republika vyhnula volebnímu patu.

Ústavní soud tento týden zrušil část volebního zákona. Mimo jiné se budou již od letošních voleb jinak přepočítávat hlasy na mandáty. Změna by měla pomoci hlavně menším stranám, které byly dosavadní podobou oslabovány.

Například v roce 2017 vítězné hnutí ANO potřebovalo na zisk jednoho poslance 19 232 hlasů, naopak Starostové a nezávislí potřebovali k jednomu poslaneckému křeslu hlasy 43 692 osob.



Tento rozdíl by měl nyní skončit. Politické strany se ovšem musí dohodnout na řešení. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) již představil čtyři možné změny volebního zákona, které by mohly následovat. Mezi nimi je i jiná metoda výpočtu, tzv. Hareova kvóta, což je nejjednodušší a nejrozšířenější typ volební kvóty.

Pokud by se tato kvóta používala v minulosti, tak by volby dopadly v některých letech výrazně jinak. Například v posledních volbách v roce 2017 by výrazně oslabilo hnutí ANO, které by tak spolu s ČSSD a KSČM nemělo většinu hlasů v Poslanecké sněmovně. Společně by měly 96 poslanců místo nynějších 108.

Ve volbách v roce 2013 by změna nebyla tak výrazná a mohla by vzniknout opět stejná vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Měla by ale o sedm poslanců méně, místo 111 jen 104.

Prakticky beze změn by byla Poslanecká sněmovna i po volbách v roce 2010. Vláda ODS, TOP09+STAN a Věcí veřejných by oslabila jen o jednoho poslance z původních 118.

Velká změna by ale nastala v roce 2006, kdy volby skončily volebním patem. Strany ODS, KDU-ČSL a Strana zelených tehdy měly rovných 100 poslanců, což bylo stejně jako ČSSD a KSČM. Podle nové metody by ale levice oslabila o čtyři hlasy. Vláda Mirka Topolánka (ODS) by tak měla většinu 104 poslanců.

Paradoxně velkou změnu neznamenal přepočet ani v roce 2002, kdy byl poprvé použit. ČSSD Miloše Zemana si tehdy polepšila jen o jediného poslance a ODS Václava Klause o dva poslance.

Ústavní soud považoval přepočet hlasů na základě d’Hondtovy metody, který nahrával silnějším stranám, za porušení rovnosti volebního práva a šancí. Metodu prosadili na konci 90. letech Miloš Zeman a Václav Klaus. Oba se nyní proti jejímu zrušení ostře ohradili.

Co si o změně myslí veřejnost jsme se zeptali v anketě. Podívejte se: