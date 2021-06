Babiš: Kdyby opozice chtěla shodit vládu, osloví KSČM. Bylo to divadlo

Podle premiéra Andreje Babiše nebylo před čtvrtečním hlasováním o nedůvěře vládě potřeba komunisty přemlouvat, aby kabinet zachránili. "Jednání bylo jen divadlo. Všichni měli předvolební mítink, a já taky," zhodnotil jednání ve Sněmovně.



Řekl, že dopředu o odchodu komunistů ze sálu nevěděl. Zjistil to prý až z projevu předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. "Kdyby to bylo myšleno vážně, tak by opozice oslovila komunisty, oni je ale ani neoslovili. Mohli nám vyslovit nedůvěru, to ale nechtěli," je přesvědčený Babiš.



Nejvyšší správní soud (NSS) pravidelně označuje mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví jako nezákonná. Babiš řekl, že si na vládě nebyli jejich nezákonnosti vědomi.

"Je to jen výklad práva. Na ministerstvu zdravotnictví jsou právníci, máme legislativní radu vlády, to jsou odborníci a experti, kteří to posuzovali. I pan profesor Kysela kritizuje soudy, že měly rozhodnout dávno. Nechápu, proč se rozhoduje proti zájmům našich lidí. Celou dobu pandemie jsme bojovali za životy našich občanů. Dělali jsme chyby, ale také jsme je napravovali," reagoval Babiš.



Od půlnoci se podle Babiše zaregistrovalo k očkování 77 427 zájemců ve věkové skupině od 16 do 29 let. O certifikáty je prý také velký zájem, lidé jich stáhli už 720 tisíc. K dalšímu rozvolnění Babiš řekl, že je potřeba přistupovat opatrně. Vyzval k očkování a dodržování pravidel.



Diváci TV Nova měli možnost zaslat premiérovi dotazy. Přečtěte si, jak Babiš odpověděl:



Proč stále nosíte respirátor, když jste očkovaný?

Protože jsem si na to zkrátka zvykl. Ve finále ten vir nikdo ani nezná, budeme se muset dozvědět od expertů, jestli a kdy se budeme přeočkovávat, jestli jednou, nebo dvěma dávkami. Zvykl jsem si na to a chci jít příkladem



Budete uznávat očkování z Velké Británie, nebo se mám naočkovat znovu?

Toto řeší Evropská unie, která to za nás měla vyjednat nejenom s Velkou Británií, ale i s USA a dalšími státy, aby se to uznávalo. Nemá logiku, že pokud se někdo v zahraničí naočkoval látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou (EMA), že bychom to pak neuznali. Je to v běhu.



Kdy zrušíte to testování? Je to nesmysl, skoro nikdo není nakažený a já, abych mohla za kulturou, tak musím mít test.

Není to nesmysl. Musíme testovat, protože ten vir tady stále je, musíme být obezřetní, objevují se různé mutace. Má smysl nosit roušky a respirátory. Chápu, že to obtěžuje, ale myslím si, že motivace je v očkování, když jste očkovaní, nepotřebujete testy.



Z jakého důvodu je nutné testování každý týden a nucení zdravého člověka do očkování?

Nikdo nikoho nenutí, je to doporučení, je to dobrovolné. Já jsem šel první, tehdy mělo zájem o očkování jen 39 procent obyvatel, jsem se inspiroval u izraelského premiéra a amerického prezidenta. Teď jsme pustili všechny věkové kategorie, uvidíme, jaký bude zájem. Chceme doporučit i velkým zaměstnavatelům, aby očkovali. Je to dobrovolné, nikoho nenutíme. Je jasné, že to funguje, moje paní teď dostala první termín v neděli. Očkování je správná cesta, nevěřte těm fejkům na internetu, to je šílené, co se tam píše.



