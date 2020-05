Babiš kritizuje Jermanovou za trestní oznámení! Záchranářka končí

Středočeskou hejtmanku Pokornou Jermanovou (ANO) kritizoval její stranický šéf Andrej Babiš. Podle něj není vhodné, aby podávala trestní oznámení kvůli zprávám o nedostatku ochranných pomůcek pro záchranáře. Právě na to si stěžovala zdravotnice Veronika Brožová a její otevřený dopis zveřejnil internetový deník. Brožová teď raději sama podala výpověď, prý nechce mít v práci problémy.

"To není dobré řešení, ani dobrá komunikace," řekl Andrej Babiš (ANO) k trestnímu oznámení, které podala jeho stranická kolegyně. Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) v pátek odmítla výrok Andreje Babiše jakkoli komentovat.



V úterý ovšem štábu televize Nova řekla, že trestní oznámení nesměřovalo přímo na záchranářku, ale na vydavatelství, které jako první otevřený dopis zdravotnice zveřejnilo. Sama záchranářka ho publikovala na sociální síti.



"To oznámení směřuje zejména na článek, nicméně je tam zmíněno jméno paní Brožové, což mě velmi mrzí, ale my v tu chvíli neumíme rozlišit, kdo za to může," sdělila Pokorná Jermanová v úterý.

"Celé to trestní oznámení asi skončí stejně u paní záchranářky, protože ta dopis napsala," myslí si Aleš Zavoral, ředitel vydavatelství, které v pátek podalo oznámení Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS).



V rámci vyšetřování chtěla podle Zavorala policie po zaměstnancích nestandardní informace. "Policie mě žádá, abych sdělil všechny informace k osobě našeho redaktora, který ten článek napsal," doplnil Zavoral.



Postup středočeské hejtmanky ostře kritizoval i prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. "Místo poděkování podávat na někoho trestní oznámení. Paní hejtmanka Středočeského kraje by se měla stydět. Zdravotníci by zasloužili spíš poděkování než něco takhle trapného," prohlásil.

"Paní hejtmanka tady v tom hodně přestřelila a překonalo to všechny kauzy, které se ve Středočeském kraji v tuto chvíli hrají, ať jsou to smlouvy, nebo používání automobilu jejího manžela," vyjmenoval Zavoral.



Záchranářka Veronika Brožová štábu televize Nova v pátek potvrdila, že u středočeské záchranky raději skončí. "Je to z vlastní vůle a po několika měsících rozvahy," dodala. Podle informací televize Nova chce nastoupit k pražské záchranné službě.