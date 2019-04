Babiš má jasno: Rafaj by měl rezignovat, pokud bude obviněn!

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj by měl rezignovat na svou funkci, pokud by byl obviněn v současném vyšetřování možné korupce v tendru na mýtné. V pořadu Partie televize Prima to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO).