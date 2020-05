Babiš místo hlášení vzpomínal na maminku. Co je ptačí mlíko, ptají se lidé

Vášnivou internetovou debatu rozpoutal nový facebookový příspěvek premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten namísto pravidelného nedělního hlášení zveřejnil jen krátký status, ve kterém popřál všem maminkám k jejich dnešnímu svátku. Nezapomněl přitom ani na svou matku a na to, jak mu jako malému vařila ptačí mléko. Většina lidí ale netušila, co zmíněné ptačí mléko vůbec je.

Ptačí mléko bude tuto neděli nejspíše jedním z nejvyhledávanějších slov internetu. Alespoň to naznačuje konverzace, která se strhla pod nedělním příspěvkem premiéra Andreje Babiše. Ten si na internetu melancholicky zavzpomínal, jak se vždy na ptačí mléko od maminky těšil.

Většinu lidí tato informace zaujala, a tak se začali vyptávat, co ono ptačí mléko je. "Vařila ptačí mléko? Poprosil bych o recept," napsal jeden z komentujících. "Kdyby ho matka nekrmila ptačím mlékem, tak by ho nikdy nenapadlo vybudovat Čapí hnízdo," přidal se do diskuze další.

Někteří se naopak k premiérovi přidali a popisovali, jak vaří ptačí mléko do dnes i svým dětem. Internetová diskuze se tak zaplavila řadou receptů, jak si takové ptačí mléko připravit sami doma.

A co tedy to záhadné ptačí mléko je? Nejde o nic jiného než o sladkou cukrovinku. Náplň připomíná pěnu, nejvíce se podobá známým marshmallow. Na vrch se může navíc polít hořkou čokoládou.