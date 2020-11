Babiš nechce uspěchat rozvolňování. Proti jsou i čtenáři TN.cz

Od příštího týdne by se mohla v Česku rozvolnit řada opatření v případě, že by se v následujících dnech udrželo aktuální skóre protiepidemického systému PES. Přestože se ministři nemohou na plánu rozvolňování shodnout, Češi v tom mají jasno. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se nic nemělo uspěchat.

Pokud by od příštího týdne začal v České republice platit třetí stupeň opatření z pěti, znamenalo by to rozvolnění řady omezení. Obrovskou změnou by bylo otevření všech obchodů, které v současné době musí mít povinně zavřeno. Zároveň by skončil zákaz nočního vycházení a otevřely by se také za určitých podmínek hospody a restaurace. Více se dočtete v tomto článku na TN.cz.



Přestože ministři se nedokáží na průběhu rozvolnění shodnout, Češi v tom mají jasno. Podle průzkumu redakce TN.cz lidé nesouhlasí s tím, aby se od příštího týdne rozvolnily protiepidemické restrikce.



Více než sedm tisíc lidí hlasovalo pro to, aby se i nadále zachovala stávají opatření, téměř čtyři tisíce lidí poté bylo pro to, aby se zavedená omezení rozvolnila.



Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se statistiky čísel nakažených v Česku nezlepšují tak, jak by si vláda přála. "Situace stále není dobrá, je důležité rozvolňovat s rozmyslem,“ řekl Babiš.



Za jedno je také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), podle kterého je situace stále vážná. "Čísla nepadají tak, jak bychom si přáli,“ řekl Hamáček po středečním jednání Ústředního krizového štábu. Vyjádřil tak pochybnosti, zda Česko následující týden spadne do třetího stupně omezení.



Daleko optimističtěji to ale vidí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ten v rozhovoru pro MF DNES sdělil, že vláda se mimořádně sejde už v neděli, aby rozvolnění mohlo platit už od pondělí. Kromě toho plánuje "přepnout“ Česko do třetího stupně omezení.

Některé státy kvůli Vánocům uvolňují zavedená opatření. Více se dozvíte v následující reportáži: