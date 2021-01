Babiš o zpoždění vakcín: Problém je u dodavatele, další budou v dubnu

Premiér Andrej Babiš po jednání s prezidentem Zemanem pochválil start rezervačního systému na očkování. "My říkáme, že všechno funguje. Funguje to skvěle," uvedl Babiš.

V České republice je už 105 167 naočkovaných lidí, uvedl v sobotu kolem 15. hodiny premiér Andrej Babiš. " V registračním systému máme už 131 tisíc lidí, v rezervačním systému máme 24 458 seniorů starších 80 let. Registrujeme tempem 14 tisíc za 6 hodin," uvedl premiér Babiš.

Česko dostane o 40 % méně vakcíny! Selhání společnosti Pfizer, zuří Blatný

Vyjádřil se i ke kritice rezervačního systému na očkování, o kterém jsme psali zde. "Technické problémy byly hlavně na straně nemocnic, řeší to pan Dzurilla (vládní zmocněnec - pozn. redakce). My říkáme, že všechno funguje, funguje to skvěle. Pan Dzurilla byl u EET, je u tohoto projektu. Byla to skvělá práce," komentoval Babiš situaci.

Premiér se také vyjdářil k situaci s dodávkami vakcíny, které se mají podle společnosti Pfizer zpozdit. Firma chce totiž zvýšit kapacitu výroby a kvůli tomu musí dočasně snížit produkci. "Problém je u dodavatele. Pfizer oznámil, že chce snížit dodávky, nemáme ale zatím konkrétní zprávu. Dodávky nezačnou dříve než v dubnu," vysvětlil Babiš plánované snížení dodávek o 40 procent.