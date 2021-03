Babiš obhajuje úřední maturitu, navrhuje dvě další verze zkoušky

Velmi diskutovaným tématem jsou v souvislosti s mimořádnými opatřeními maturity. Premiér uvedl, že se jedná o výjimečnou situaci, úřední maturity by byly dobrovolné a jednorázové. Zároveň by se týkaly jen studentů, kteří by doložili, že se nemohli adekvátně připravovat. Ostatní by pak měli možnost vybrat si mezi klasickou a odlehčenou variantou zkoušky dospělosti. Proti úředním maturitám se postavil například ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Maturity se rychle blíží, studenti ale stále netuší, jak přesně bude zásadní zkouška vypadat. Premiér Andrej Babiš (za ANO) si stojí za tím, že jedním z řešení je úřední maturita. Nesouhlasí s ním ministr školství Robert Plaga.

"Takže k těm maturitám ještě jednou, je to dobrovolné, je to výjimečná situace, je to jednorázové. Doufejme. A určitě, jsem přesvědčen, se to nebude opakovat. Takže zkusme vnímat tu situaci," obhajuje nápad Babiš v úterý večer na twitteru.

Podle premiéra by mohla být zachována i klasická podoba maturity - zkoušku by skládali studenti, kteří by měli zájem o studium na vysoké školy. A upravená podoba pro žáky, kteří nechtějí ve studiích pokračovat. Úřední maturita pak pro ty, kteří doloží, že se nemohli zúčastnit distanční výuky. Rozhodoval by učitel nebo ředitel školy.

Proti úředním maturitám vystoupil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Podle něj by zavedení úředních maturit vedlo k devalvaci role této zkoušky.

"Již v lednu, kdy jsme představovali úpravy maturit, jsme jasně řekli, že další možné úpravy budou záviset na vývoji epidemické situace. Vzhledem k tomu, že závažnost situace stále neumožňuje návrat k prezenčnímu vzdělávání, je namístě přistoupit k dalším úpravám. A to zejména s ohledem na další pracovní povinnost žáků vybraných zdravotních a sociálních oborů. Úřední maturita však není správnou a adekvátní cestou," sdělil Plaga.

