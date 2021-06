Babiš odletěl na jednání V4 do Polska, tématem bude i migrace

V polských Katovicích se ve středu uskuteční summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny, který symbolicky ukončí polské předsednictví v alianci. Lídři V4 mají jednat mimo jiné i o úpravách Schengenského sytému, který má lidem zajišťovat volný pohyb po Evropské unii. Do Polska odletěl také premiér Andrej Babiš (ANO).

Vládní letadlo odstartovalo z letiště v pražských Kbelích krátce před jedenáctou hodinou dopoledne. S předsedy vlád Slovenska, Polska a Maďarska se premiér Babiš setká v Mezinárodním kongresovém centru v polských Katovicích po poledni.



Předprázdninová schůzka lídrů zemí Visegrádské čtyřky má zhodnotit uplynulý rok s polským předsednictvím. V Katovicích budou premiéři mluvit také o budoucí spolupráci.

Na stole jsou témata jako migrační a azylová politika, kterou Evropská rada projednávala koncem minulého týdne. Řešit se bude také koordinace postupu proti pandemii koronaviru nebo plánované reformy v oblasti klimatu a Schengenského systému.

Společné plány do budoucna by lídři V4 měli oznámit na tiskové konferenci, která začne po 15. hodině odpoledne. Krátce poté premiér Andrej Babiš odletí zpátky do Prahy.