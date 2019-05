Babiš ovládá svěřenecké fondy a tím Agrofert, stojí ve zprávě EK

Andrej Babiš podle auditorské zprávy ovládá svěřenecké fondy, skrze které pak může ovládat skupinu Agrofert. Návrh auditorské zprávy, který v pátek večer zveřejnila některá média, konstatuje, že je Babiš ve střetu zájmů. To český premiér neustále odmítá.

V pátek vyvolala bouřlivou diskuzi zpráva, že je premiér Andrej Babiš podle Evropské komise ve střetu zájmů kvůli vazbám na své bývalé podniky. K tomuto závěru dospěl audit, který komise poslala českým úřadům. V pátek večer zprávu zveřejnily portály irozhlas, deníkn a info.cz.

Audit uvádí, že Babiš ovládá dva svěřenecké fondy, prostřednictvím nich pak může řídit skupinu Agrofert. Český premiér je tak podle auditu ve střetu zájmů. Kvůli tomu hrozí, že by mohly Babišovy bývalé firmy vracet dotace, které pobíraly od února 2017.

Premiér zásadně odmítá, že by porušil české či evropské zákony. Střet zájmů popřel. "Česká republika nebude vracet žádné peníze. Tuhle větu jsem na plénu sněmovny zopakoval radši několikrát," zveřejnil Babiš.

"Je to zase hysterie. Já tu zprávu nemám, nečetl jsem ji. Stanovisko nicméně odmítám, proti dezinformacím budu bojovat. Nebýt Agrofertu a Čapího hnízda, nemáte co dělat. Zkuste dělat něco pro lidi, ne jen kopat do Babiše," řekl premiér poslancům při pátečním jednání.

Opozice v reakci na vzniklou situaci uveřejnila několik požadavků. Chtějí okamžité zveřejnění výsledku a závěrů auditu, okamžité zastavení vyplácení dotací pro Agrofert, mimořádný bod na úterní schůzi Sněmovny. A také uvedli, že "odpověď EK by neměla být přípravována členy vlády za hnutí ANO, kteří jsou ve střetu zájmů."

Podle ministerstva financí je audit Evropské komise ohledně střetu zájmů Andreje Babiše předběžným návrhem, který se ještě může změnit. Ministerstvo má zprávu k dispozici, čeká ale na český překlad.