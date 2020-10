Babiš pohrozil vypnutím Česka. Hází svou vinu na občany, zní z opozice

Slova premiéra Andreje Babiše (ANO) o vypnutí Česka nadzvedla celou republiku. Okamžitě se začali ozývat majitelé restaurací, barů, fitnesscenter, ale také kin nebo divadel, pro které by opětovný lockdown byl likvidační. Tvrdá kritika ale zní také z opozice. Pokud by situace byla srovnatelná s tím, co Češi zažili na jaře, přijdou podle ekonomů o práci desetitisíce lidí a stát půjde do ztráty 850 miliard korun.